Спасатели назвали причину пожара в частном доме в Волгограде

Причиной пожара в частном двухэтажном доме со складом пластиковых материалов, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации печи, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Волгоградской области

Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Волгограда вечером в воскресенье загорелся частный двухэтажный дом и склад пластиковых материалов, общая площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению пожара привлекли 40 человек и 15 единиц техники. Как сообщали в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар был локализован в 22.44 по местному времени (21.44 мск), через час спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, полностью ликвидировать пожар удалось утром в понедельник.

"Пожар ликвидирован в 6.05 по местному времени (5.05 мск). Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи собственником", — сообщили РИА Новости в МЧС.

Ранее сообщалось, что в пожаре пострадала женщина, которая обратилась за медпомощью. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах региона, пострадавшей является 64-летняя хозяйка дома, она обожгла кисти рук, но от госпитализации отказалась.