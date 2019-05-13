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Спасатели назвали причину пожара в частном доме в Волгограде 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причиной пожара в частном двухэтажном доме со складом пластиковых материалов, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации печи, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Волгограда вечером в воскресенье загорелся частный двухэтажный дом и склад пластиковых материалов, общая площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров, к тушению пожара привлекли 40 человек и 15 единиц техники. Как сообщали в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар был локализован в 22.44 по местному времени (21.44 мск), через час спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, полностью ликвидировать пожар удалось утром в понедельник.
"Пожар ликвидирован в 6.05 по местному времени (5.05 мск). Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи собственником", — сообщили РИА Новости в МЧС.
Ранее сообщалось, что в пожаре пострадала женщина, которая обратилась за медпомощью. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах региона, пострадавшей является 64-летняя хозяйка дома, она обожгла кисти рук, но от госпитализации отказалась.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Волгоград , Волгоградская Область
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