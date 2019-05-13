SSJ-100 не вылетел из Краснодара по техническим причинам

Самолёт Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в ночь на понедельник, 13 мая, из Краснодара Челябинск , остался в аэропорту по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Азимут».

«На рейсе Краснодар — Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа», — сказали агентству.

По словам собеседника, в итоге пассажиров пересадили на другой лайнер.

К настоящему времени рейс уже выполнен в обоих направлениях.