Самолёт Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в ночь на понедельник, 13 мая, из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Азимут».
«На рейсе Краснодар — Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа», — сказали агентству.
По словам собеседника, в итоге пассажиров пересадили на другой лайнер.
К настоящему времени рейс уже выполнен в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что летевший в Самару из Москвы SSJ-100 вернулся в Шереметьево.