Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SSJ-100 не вылетел из Краснодара по техническим причинам 

RT на русском 49 минут назад
Самолёт Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в ночь на понедельник, 13 мая, из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Азимут».
«На рейсе Краснодар — Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа», — сказали агентству.
По словам собеседника, в итоге пассажиров пересадили на другой лайнер.
К настоящему времени рейс уже выполнен в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что летевший в Самару из Москвы SSJ-100 вернулся в Шереметьево.
RT на русском: последние новости
Летевший в Самару из Москвы SSJ-100 вернулся в Шереметьево В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , Краснодар , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево201
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10049
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи22
Помпео отменил визит в Москву46
СМИ: Алина Кабаева родила двойню463
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Происшествия
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение