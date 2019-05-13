Водитель иномарки обстрелял из пневматики автобус в Москве

Водитель легкового автомобиля обстрелял из пневматического оружия автобус в Москве . Мужчина задержан, проводится проверка. О пострадавших не сообщается.

В 6:50 поступила информация от очевидца о том, что водитель иномарки выстрелил в автобус. Сотрудники полиции задержали водителя и обнаружили у него пневматический пистолет, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Ранее News.ru писал, что житель Новой Москвы стрелял из охотничьего ружья по своим соседям. В результате были ранены двое мужчин.