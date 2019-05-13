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Водитель иномарки обстрелял из пневматики автобус в Москве 

News.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель легкового автомобиля обстрелял из пневматического оружия автобус в Москве. Мужчина задержан, проводится проверка. О пострадавших не сообщается.
Женщина-водитель устроила стрельбу в Москве
В 6:50 поступила информация от очевидца о том, что водитель иномарки выстрелил в автобус. Сотрудники полиции задержали водителя и обнаружили у него пневматический пистолет, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Ранее News.ru писал, что житель Новой Москвы стрелял из охотничьего ружья по своим соседям. В результате были ранены двое мужчин.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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