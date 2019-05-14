СК начал проверку после пропажи четырех рыбаков в Хабаровском крае

"Восьмого мая 2019 года четверо рыбаков (1972, 1986, 1988, 1988 г.р.) на катере отправились по реке Амур в район острова Кеори Комсомольского района. Вечером один из рыбаков позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам привлечены спасатели МЧС , рыбаки пока не найдены.

"Следствием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что кроме этой группы рыбаков в крае в тот же день пропали еще два рыбака в районе села Нижнетамбовское. Позже тело одного из пропавших у Нижнетамбовского и их лодку нашли местные жители.