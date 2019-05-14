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СК начал проверку после пропажи четырех рыбаков в Хабаровском крае 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту пропажи четырех мужчин, которые отправились на рыбалку в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Восьмого мая 2019 года четверо рыбаков (1972, 1986, 1988, 1988 г.р.) на катере отправились по реке Амур в район острова Кеори Комсомольского района. Вечером один из рыбаков позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к поискам привлечены спасатели МЧС, рыбаки пока не найдены.
"Следствием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что кроме этой группы рыбаков в крае в тот же день пропали еще два рыбака в районе села Нижнетамбовское. Позже тело одного из пропавших у Нижнетамбовского и их лодку нашли местные жители.
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Происшествия , МЧС , СКР , Хабаровский Край
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