В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

В центре Петербурга напротив Казанского собора произошла массовая драка. По одной из версий, ее участниками были футбольные болельщики.

Местный житель, снявший кадры потасовки, сообщил, что драка произошла минувшей ночью, 12 мая. Победившая сторона определилась довольно быстро, и по этой причине рукопашная скоро закончилась. Поверженных на землю противников трогать не стали, и молодые люди удалились, выкрикивая неразборчивые лозунги.

Информация о пострадавших отсутствует. В полицию по поводу инцидента никто не обращался.