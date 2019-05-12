Взрывы танкеров в ОАЭ: власти отрицают сообщения СМИ

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
«Информбюро правительства Фуджейры отрицает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту ОАЭ Фуджейра, а также подтверждает, что рабочее движение в порту проводится в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Там также призвали СМИ опираться на официальные источники.
Ранее Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что несколько мощных взрывов произошли в порту Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах во время пожара на нефтяных танкерах.