Взрывы танкеров в ОАЭ: власти отрицают сообщения СМИ

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.

«Информбюро правительства Фуджейры отрицает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту ОАЭ Фуджейра, а также подтверждает, что рабочее движение в порту проводится в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Там также призвали СМИ опираться на официальные источники.

Ранее Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что несколько мощных взрывов произошли в порту Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах во время пожара на нефтяных танкерах.