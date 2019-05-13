Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени. В районе Владимира на 23 минуте полета лайнер по неизвестным причинам развернулся и отправился в московский аэропорт.

Отмечается, что SSJ-100 должен был прибыть в аэропорт Самары в 04:30 по местному времени (03:30 мск). На момент публикации заметки самолет находится в Шереметьево.

10 мая сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — пять.

Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорт отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.