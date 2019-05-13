Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево 

Lenta.ru + ещё 26 1 час назад
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar.
По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени. В районе Владимира на 23 минуте полета лайнер по неизвестным причинам развернулся и отправился в московский аэропорт.
Отмечается, что SSJ-100 должен был прибыть в аэропорт Самары в 04:30 по местному времени (03:30 мск). На момент публикации заметки самолет находится в Шереметьево.
10 мая сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — пять.
Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорт отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.
Последние новости
Объяснено попадание С-300 в США Рассекречены документы об убийстве Симона Петлюры В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
Комментарии74
Происшествия , Авиакатастрофа в Шереметьево , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва , Самара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10037
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи7
Алина Кабаева родила двойню68
Прекратить «истерию»: Во Франции защищают РФ256
Делала шпагат и упала. Волочкова вновь оконфузилась59
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение