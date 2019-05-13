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Без объяснения причин: летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево 

Рамблер + ещё 23 45 минут назад
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс «Москва — Самара», был возвращён в аэропорт Шереметьево. Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт развернулся в небе над Владимиром.
Журналисты издания «Коммерсант» выяснили, что на информационном табло в самарском аэропорту Курумоч время прибытия рейса из Москвы было изменено с 04:30 по местному времени на 06:00. При этом сотрудники компании «Аэрофлот», которой принадлежит самолёт, причины инцидента не комментировать отказываются.
По данным «Коммерсанта», за время прошедшее с момента трагедии в Шереметьево, когда в горящем лайнере на посадочной полосе аэропорта Шереметьево погиб 41 человек, «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на самолётах Sukhoi Superjet 100. Эксперты связывают это с повышением мер безопасности в авиакомпании. При этом специалисты не склонны называть ситуацию «из ряда вон выходящей», поскольку отмена рейсов на Superjet происходила и раньше.
«Просто после катастрофы в Шереметьево средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа», — отметил собеседник издания в одной из авиакомпаний, пожелавший сохранить анонимность.
Глава Infomost Борис Рыбак предположил, что после катастрофы к Superjet «стали применять более жёсткие требования», поскольку, по его информации, надёжность самолёта изначально была на низком уровне, в связи с чем «около трети самолётов стояли на земле».
Комментарии182
Происшествия , Авиакатастрофа в Шереметьево , Борис Рыбак , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва , Самара
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