Без объяснения причин: летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс « Москва Самара », был возвращён в аэропорт Шереметьево . Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт развернулся в небе над Владимиром.

Журналисты издания «Коммерсант» выяснили , что на информационном табло в самарском аэропорту Курумоч время прибытия рейса из Москвы было изменено с 04:30 по местному времени на 06:00. При этом сотрудники компании «Аэрофлот» , которой принадлежит самолёт, причины инцидента не комментировать отказываются.

По данным «Коммерсанта», за время прошедшее с момента трагедии в Шереметьево, когда в горящем лайнере на посадочной полосе аэропорта Шереметьево погиб 41 человек, «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на самолётах Sukhoi Superjet 100. Эксперты связывают это с повышением мер безопасности в авиакомпании. При этом специалисты не склонны называть ситуацию «из ряда вон выходящей», поскольку отмена рейсов на Superjet происходила и раньше.

«Просто после катастрофы в Шереметьево средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа», — отметил собеседник издания в одной из авиакомпаний, пожелавший сохранить анонимность.