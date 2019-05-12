Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ

Пилотам сгоревшего SSJ могло не хватить подготовки

Пилоты SSJ 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево , могли быть не готовы к управлению самолётом в ручном режиме. Недостаточная квалификация экипажа сейчас рассматривается следователями как одна из многочисленных версий трагедии.

Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме Direct Mode [в ручном режиме], — сообщил ТАСС источник, близкий к расследованию аварии.

По словам собеседника агентства, этим вопросом займётся специальная комиссия. Он также подтвердил, что лайнер перешёл на ручной режим управления после выхода из стоя электроники, вызванной ударом молнии.

SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее пассажир сгоревшего самолёта раскрыл подробности страшной трагедии. По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера, писал News.ru.