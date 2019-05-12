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Жильцы взорвавшегося дома под Ростовом не жаловались на газ 

News.ru 1 час назад
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Жители разрушенного взрывом дома в посёлке Чистоозёрном Ростовской области в 2019 году не обращались в аварийную газовую службу. Об этом заявил представитель организации.
Не было у нас заявок с начала года на этот адрес, — цитирует газовика РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что разрушенный двухэтажный многоквартирный дом на улице Ленина оснащён централизованным газоснабжением.
В региональном ГУ МЧС между тем уточнили, что в результате инцидента в больнице оказались два человека. Они находятся в Центральной городской больнице города Каменск-Шахтинский, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, ранее при разборе завалов в повреждённом от взрыва доме в Чистоозёрном был обнаружен человек. Само строение может обрушиться. В результате инцидента, произошедшего в ночь на 12 мая, погибли два местных жителя, в том числе один ребёнок.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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