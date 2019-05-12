Жильцы взорвавшегося дома под Ростовом не жаловались на газ

Жители разрушенного взрывом дома в посёлке Чистоозёрном Ростовской области в 2019 году не обращались в аварийную газовую службу. Об этом заявил представитель организации.

Не было у нас заявок с начала года на этот адрес, — цитирует газовика РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что разрушенный двухэтажный многоквартирный дом на улице Ленина оснащён централизованным газоснабжением.

В региональном ГУ МЧС между тем уточнили, что в результате инцидента в больнице оказались два человека. Они находятся в Центральной городской больнице города Каменск-Шахтинский, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее при разборе завалов в повреждённом от взрыва доме в Чистоозёрном был обнаружен человек. Само строение может обрушиться. В результате инцидента, произошедшего в ночь на 12 мая, погибли два местных жителя, в том числе один ребёнок.