МЧС сообщило об угрозе обрушения дома под Ростовом, где взорвался газ

Работы спасателей осложнены угрозой обрушения жилого дома в Каменском районе Ростовской области , где произошел хлопок бытового газ, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

"Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания", — сказал он.

Хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00.30 мск воскресенья. Два человека погибли, один пострадал. В ликвидации ЧП задействованы почти 90 человек и более 20 единиц техники.