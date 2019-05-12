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МЧС сообщило об угрозе обрушения дома под Ростовом, где взорвался газ 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: МЧС России
Работы спасателей осложнены угрозой обрушения жилого дома в Каменском районе Ростовской области, где произошел хлопок бытового газ, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
"Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания", — сказал он.
Хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00.30 мск воскресенья. Два человека погибли, один пострадал. В ликвидации ЧП задействованы почти 90 человек и более 20 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Ростовская Область
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