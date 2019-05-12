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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Ростовом 

RT на русском + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Врачи центральной городской больницы Каменска-Шахтинского рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Чистоозерный Ростовской области.
«Пожилая женщина находится в реанимации… Поступил второй пострадавший — мужчина. У него травмы средней степени тяжести», — приводит РИА Новости слова сотрудника больницы.
Ранее в администрации сельского поселения сообщили, что в результате взрыва газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области полностью разрушены две квартиры, ещё пять частично повреждены.
Взрыв бытового газа произошёл в двухэтажном доме под Ростовом 2 мая в 00:30 мск.
В результате происшествия погибли два человека, в том числе девятилетняя девочка.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Ростовская Область
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