Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Ростовом

Врачи центральной городской больницы Каменска-Шахтинского рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Чистоозерный Ростовской области

«Пожилая женщина находится в реанимации… Поступил второй пострадавший — мужчина. У него травмы средней степени тяжести», — приводит РИА Новости слова сотрудника больницы.

Ранее в администрации сельского поселения сообщили, что в результате взрыва газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области полностью разрушены две квартиры, ещё пять частично повреждены.

Взрыв бытового газа произошёл в двухэтажном доме под Ростовом 2 мая в 00:30 мск.

В результате происшествия погибли два человека, в том числе девятилетняя девочка.