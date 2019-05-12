Взрыв в жилом доме под Ростовом: повреждены 7 квартир

В Ростовской области семь квартир повреждены в результате взрыва бытового газа

Взрыв газа в доме в поселке Чистоозерный Ростовской области повредил в общей сложности семь квартир, две из них пострадали особенно серьезно. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в администрации Богдановского сельского поселения, в состав которого входит поселок.

"Две квартиры [на втором этаже] полностью повреждены, частично повреждены еще пять квартир", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о взрыве в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м. По последним данным МЧС, погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали двое, в том числе в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина.

Существует угроза обрушения в здании, в связи с чем работа спасателей осложнена. Сейчас дом отключен от газоснабжения. Конструкции здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П", который уже направлен на место происшествия.