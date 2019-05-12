Число жертв взрыва газа под Ростовом возросло до двух человек

Два человека, по уточненным данным, погибли в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Каменском районе Ростовской области , сообщил журналистам представитель областного ГУ МЧС РФ Ранее сообщалось, что в 00.30 мск поступила информация о хлопке бытового газа в 16-квартирном 2-этажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный. Обнаружен погибший мужчина, сообщалось о двух пострадавших. "По уточненным данным, один человек погиб. Эвакуированы 12 человек, из них двое в ЦРБ города Каменск-Шахтинский. Из них один скончался в карете скорой помощи (девочка 2010 года рождения)", — сказал собеседник.