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Число жертв взрыва газа под Ростовом возросло до двух человек 

РИА Новости + ещё 18 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Два человека, по уточненным данным, погибли в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Каменском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в 00.30 мск поступила информация о хлопке бытового газа в 16-квартирном 2-этажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный. Обнаружен погибший мужчина, сообщалось о двух пострадавших.
"По уточненным данным, один человек погиб. Эвакуированы 12 человек, из них двое в ЦРБ города Каменск-Шахтинский. Из них один скончался в карете скорой помощи (девочка 2010 года рождения)", — сказал собеседник.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Ростовская Область
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