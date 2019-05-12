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Двухлетняя девочка несколько суток провела в квартире с мертвыми родителями в Киеве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ребенка в возрасте двух лет нашли в киевской квартире на проспекте Павла Тычины рядом с мертвыми родителями. Девочка оставалась одна несколько дней, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции Украины.
Полицейских в квартиру направила бабушка девочки, обеспокоенная долгим отсутствием известий от своей дочери. Дверь, которую никто не открыл, пришлось взламывать. Из квартиры исходил неприятный запах.
Мужчину и женщину 1985 и 1991 годов рождения полиция обнаружила мертвыми. Признаков насильственной смерти на их телах не найдено.
Ребенка 2017 года рождения, который также находился в квартире, немедленно отвезли в больницу. Она здорова. Причину смерти взрослых предстоит установить экспертизе.
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