Двухлетняя девочка несколько суток провела в квартире с мертвыми родителями в Киеве

Ребенка в возрасте двух лет нашли в киевской квартире на проспекте Павла Тычины рядом с мертвыми родителями. Девочка оставалась одна несколько дней, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции Украины.

Полицейских в квартиру направила бабушка девочки, обеспокоенная долгим отсутствием известий от своей дочери. Дверь, которую никто не открыл, пришлось взламывать. Из квартиры исходил неприятный запах.

Мужчину и женщину 1985 и 1991 годов рождения полиция обнаружила мертвыми. Признаков насильственной смерти на их телах не найдено.

Ребенка 2017 года рождения, который также находился в квартире, немедленно отвезли в больницу. Она здорова. Причину смерти взрослых предстоит установить экспертизе.