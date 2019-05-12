В убийстве помощника московского прокурора заподозрили его коллегу

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемым оказался сотрудник прокуратуры — коллега Некрасова. По данным телеканала, мужчины были знакомы и общались вне работы. Убийство произошло по неосторожности и не связано с профессиональной деятельностью Некрасова.

О смерти Некрасова стало известно ранее 11 мая. Как сообщал Telegram-канал «112», убийство произошло сутки назад. Тело мужчины обнаружили в съемной квартире.

На теле Некрасова были найдены ушибы, ссадины и кровоподтеки — перед смертью его били. Во рту у него был обнаружен галстук. По предварительным данным, 23-летний помощник прокурора умер от асфиксии.