Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В убийстве помощника московского прокурора заподозрили его коллегу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Подозреваемым оказался сотрудник прокуратуры — коллега Некрасова. По данным телеканала, мужчины были знакомы и общались вне работы. Убийство произошло по неосторожности и не связано с профессиональной деятельностью Некрасова.
О смерти Некрасова стало известно ранее 11 мая. Как сообщал Telegram-канал «112», убийство произошло сутки назад. Тело мужчины обнаружили в съемной квартире.
На теле Некрасова были найдены ушибы, ссадины и кровоподтеки — перед смертью его били. Во рту у него был обнаружен галстук. По предварительным данным, 23-летний помощник прокурора умер от асфиксии.
Последние новости
Стало известно о роли ручной клади в смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево Лукашенко порассуждал о компенсациях от России за «грязную» нефть На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Происшествия , Криминал , Дмитрий Некрасов , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не успокоится: Порошенко произвел неожиданное увольнение145
«Нечистое» золото: Лукашенко повысил голос на Кремль166
Побочные эффекты: Киев лишится Донецка и Луганска291
Саботаж? Лазарев заявил о проблемах на «Евровидении»
Виноваты люди. Выживший пассажир SSJ сделал признание343
Видео
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ
Катастрофы Пожары
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко
Политика Общество
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение