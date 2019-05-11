Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

Пассажир SSJ 100, сгоревшего после жёсткой посадки в аэропорту Шереметьево, раскрыл подробности страшной трагедии. По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.

В интервью телеканалу «НТВ» он рассказал, что после объявления командира о возвращении в аэропорт вылета паники на борту не было. Она началась после соприкосновения с взлётно-посадочной полосой. В этот момент люди с первых рядов встали и направились к первому выходу. Информацию о том, что пассажиры спасали ручную кладь, он назвал недостоверной.

Вопрос в другом: почему спасатели, которые были в респираторах, не пошли в самолет, где были открыты люки? Почему они не спасли больше людей, ведь они были в респираторах? — заявил Климов.

По его словам, в катастрофе лайнера виновата не техника, а люди, которые управляли самолётом.

SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее News.ru писал, что пассажиры сгоревшего борта погибли на месте, не успев даже расстегнуть ремни. Как считает следствия, их смерть наступила мгновенно в результате отравления продуктами горения.