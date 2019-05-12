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В ростовском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме 

РИА Новости + ещё 6 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Режим ЧС введен в поселке Чистоозерном Ростовской области, где в доме взорвался газ, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.
"В поселке Чистоозерный введен режим ЧС", — сказал он. На месте работают 106 человек и 27 единиц техники.
В пункте временного размещения находятся 13 человек, на месте работают психологи МЧС России.
Хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00.30 мск воскресенья. Два человека погибли и двое пострадали. Повреждены семь квартир, из них три разрушены.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Ростовская Область
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