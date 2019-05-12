В ростовском поселке ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

"В поселке Чистоозерный введен режим ЧС", — сказал он. На месте работают 106 человек и 27 единиц техники.

В пункте временного размещения находятся 13 человек, на месте работают психологи МЧС России.

Хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00.30 мск воскресенья. Два человека погибли и двое пострадали. Повреждены семь квартир, из них три разрушены.