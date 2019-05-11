«Cпустило колеса»: самолет с россиянами вернули в аэропорт

«Спустило колеса»: лайнер с россиянами вернулся во Вьетнам

Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir, выполнявший рейс Камрань-Новокузнецк, вынужден был вернуться во Вьетнам из-за проблем с шасси.

Как сообщает «Интерфакс», это был чартерный рейс, которым российские туристы возвращались домой из Вьетнама.

Вскоре после взлета экипаж связался с аэропортом вылета и сообщил проблемах с правым шасси — спустило колеса. После этого борт четыре часа не садился, чтобы выработать топливо, в итоге пилоты успешно посадили самолет, никто не пострадал.

По словам одного из пассажиров рейса, туроператор Anex Tour решает вопрос с расселением россиян в отели. Туристы находятся в одном из терминалов аэропорта.