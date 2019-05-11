В провинции Дамаск на мине подорвались трое детей 

В сирийской деревне аль-Бахдаллия в районе Баббила (провинция Дамаск) на мине подорвались трое детей. Один из них, 11-летний мальчик, погиб на месте. Двое других детей — 10 и 11 лет — госпитализированы с тяжелыми ранениями.
Террористы, отступая под натиском Сирийской армии, часто минируют оставляемые населенные пункты, передает РИА Новости. Мины зачастую попадаются в жилых домах.
О победе над террористами было объявлено в конце 2017 года, в настоящее время Сирийская армия проводит зачистки в отдельных районах страны.