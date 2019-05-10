Пассажира с миной в багаже задержали в Домодедово

Служба безопасности аэропорта Домодедово нашла в багаже у трансферного пассажира противопехотную мину времён Второй мировой войны.

Взрывотехники изъяли и осмотрели снаряд. В результате той части устройства, которая отвечает за взрыв (взрывателя), не нашли, пишет «Интерфакс».

Сотрудники безопасности проводят работу с пассажиром, предварительно сняв его с рейса.

Ранее News.ru писал, что экстренные службы получили несколько анонимных сообщений об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово. Службы воздушной гавани усилили режим обеспечения безопасности.