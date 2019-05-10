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Пассажира с миной в багаже задержали в Домодедово 

News.ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: Иванко Игорь/АГН"Москва"
Служба безопасности аэропорта Домодедово нашла в багаже у трансферного пассажира противопехотную мину времён Второй мировой войны.
Взрывотехники изъяли и осмотрели снаряд. В результате той части устройства, которая отвечает за взрыв (взрывателя), не нашли, пишет «Интерфакс».
Сотрудники безопасности проводят работу с пассажиром, предварительно сняв его с рейса.
Ранее News.ru писал, что экстренные службы получили несколько анонимных сообщений об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово. Службы воздушной гавани усилили режим обеспечения безопасности.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , Интерфакс , Домодедово
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