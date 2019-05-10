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Родственники погибших в SSJ 100 начали получать деньги 

News.ru 2 часа назад
Фото: Следственный комитет РФ/АГН «Москва»
Жители Мурманской области, потерявшие родных в авиакатастрофе самолёта «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, начали получать денежные выплаты.
Информацию о перечислении средств на счета людей сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Ранее News.ru писал, что в регионе создали специальный центр для организации выплат, куда могут прийти родственники погибших и пройти процедуру оформления документов. Родные получат из регионального бюджета по миллиону рублей.
SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа.
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после посадки. К такому выводу пришли следователи после допроса пилотов воздушного судна, сообщал News.ru.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Мурманская Область
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