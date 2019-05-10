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В Новокузнецке нашли пропавшую в марте 24-летнюю девушку-следователя 

Говорит Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Айсел Алиеву обнаружили рыбаки в реке Томи.
Признаков насильственной смерти на теле не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Все обстоятельства сейчас выясняются.
Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Новокузнецк
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