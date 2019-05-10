В Новокузнецке нашли пропавшую в марте 24-летнюю девушку-следователя

Айсел Алиеву обнаружили рыбаки в реке Томи.

Признаков насильственной смерти на теле не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах . Все обстоятельства сейчас выясняются.

Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.