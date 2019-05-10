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Тело пятого погибшего туриста нашли на Алтае 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели обнаружили тело пятого туриста, погибшего на Южно-Чуйском хребте в результате схода лавины.
Об этом РИА Новости рассказали в главке МЧС по региону. Собеседник агентства добавил, что плохие погодные условия не позволяют доставить тело погибшего в Горно-Алтайск.
В зоне ведения поисковой операции второй день идёт снег, что делает невозможным применение авиации, уточнили в ведомстве.
К главке также предупредили, что в горах сохраняется высокая лавинная опасность и порекомендовали туристам воздержаться от путешествий.
Группа из девяти человек попала под лавину на Алтае 6 мая. Выжить удалось только двоим. Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тела четырёх человек. Троих уже опознали родственники.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Алтай
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