Тело пятого погибшего туриста нашли на Алтае

Спасатели обнаружили тело пятого туриста, погибшего на Южно-Чуйском хребте в результате схода лавины.

Об этом РИА Новости рассказали в главке МЧС по региону. Собеседник агентства добавил, что плохие погодные условия не позволяют доставить тело погибшего в Горно-Алтайск.

В зоне ведения поисковой операции второй день идёт снег, что делает невозможным применение авиации, уточнили в ведомстве.

К главке также предупредили, что в горах сохраняется высокая лавинная опасность и порекомендовали туристам воздержаться от путешествий.

Группа из девяти человек попала под лавину на Алтае 6 мая. Выжить удалось только двоим. Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тела четырёх человек. Троих уже опознали родственники.