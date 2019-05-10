Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Биографии обоих лётчиков потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолёта Shukhoi Superjet 100 стали известны сотрудникам СМИ.

Командир корабля, 43-летний Денис Евдокимов, получил диплом Балашовского высшего военного авиаучилища и служил в погранвойсках ФСБ в Шереметьево. После увольнения он перешёл в «Аэрофлот» . Курсы повышения квалификации лётчик прошёл в Ульяновском авиаинституте.

Жизнь его отца так же была связана с самолётами: генерал-майор Александр Евдокимов является заслуженным военным лётчиком Советского Союза. Он спас 20 человек, посадив лайнер в экстремальных условиях, а также прошёл войну в Афганистане, передаёт «Комсомольская правда».

Второй пилот SSJ 100, 36-летний Максим Кузнецов , получил образование фармацевта. Он сменил род деятельности только в 2011 году, поступив в Сасовское лётное училище гражданской авиации. Мужчина получил диплом без троек и устроился в «Аэрофлот».

Лайнер Sukhoi Superjet 100 сгорел после жёсткой посадки в Шереметьево вечером 5 мая. Следовавший из Москвы в Мурманск борт вернулся, по предварительным данным, из-за проблем с радиосвязью и электроникой. На борту находились 78 человек, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Следователи рассматривают несколько версий ЧП. В качестве основных выделяют возможную ошибку пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта и метеоусловия.