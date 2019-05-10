Главный редактор Mash Максим Иксанов рассказал РИА Новости, что к задержанному сотруднику в течение восьми часов не пускали адвоката, а допрашиваемым на следующий день сотрудникам telegram-канала не объяснили причин допроса и изъяли все компьютеры.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что продюсер telegram-канала Mash пытался получить в Шереметьево записи переговоров пилотов аварийного самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" с диспетчерами по поддельным документам генпрокуратуры. Сотрудник Mash задержан, возбуждено уголовное дело по статье 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"), добавил собеседник агентства.
По словам Иксанова, все началось с того, что вечером 8 мая задержали одного из сотрудников редакции.
"Вели расследование, наш журналист поехал встречаться с источниками, там его задержали (но не в Шереметьево). Он успел только отправить смску и сказать, о том что его задержали, а дальше мы прислали туда адвоката вечером, и его просто не пустили в отделение. Он часов восемь, наверное, пытался попасть в ОВД, но ему дежурный выглянул и сказал, что никого нет сейчас в отделении", — рассказал Иксанов.
Он уточнил, что адвоката пустили только около 6 утра, а сам журналист был очень уставшим и измученным после допросов, которые велись достаточно жёстко. На следующий день, по его словам, сотрудники правоохранительных органов приехали с обысками в офис.
"Вчера днем сотрудники приехали с обысками к нам в офис, на 4 этаж, вытащили все компьютеры, забрали все под чистую. Ковыряясь, они не объясняли причину, у них был ордер, сказали, что о причинах они могут сказать только генеральному директору Mash или каким-нибудь должностным лицам. Но сотрудникам они ничего пояснять не стали. Ордер был, и увели наших сотрудников на допрос — обычных редакторов, монтажеров и так далее. Забрали их, допрашивали три часа, говорили совершенно странные вещи, а наши сидели и им даже сказать-то нечего. Непонятно, что они ищут, что они хотят. Их держали часа три, наших ребят было семь человек, потом их отпустили и все разошлись. Компьютеры не вернули", — рассказал главред Mash.
Иксанов добавил, что у следователей был ордер только на 4 этаж, однако правоохранители спустились также и на второй, где находится бухгалтерия и административная часть. По его словам, сотрудники редакции четыре часа "держали оборону" и никого туда не пустили.
По словам Иксанова, следователей было много — около 15 человек.
"С таким вообще не сталкивался, наши сотрудники не являются преступниками. Как можно не подпускать адвоката к человеку? Более того, они даже не сообщали, где он вообще находится, просто полная молчанка и тишина, его изолировали и отобрали телефон", — рассказал Иксанов.
Он добавил, что адвокаты во время обысков и допросов тщательно фиксировали все нарушения, чтобы в будущем их можно было использовать при защите.