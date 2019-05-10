В Mash раскрыли подробности задержания продюсера из-за фальшивых документов

Главный редактор Mash Максим Иксанов рассказал РИА Новости, что к задержанному сотруднику в течение восьми часов не пускали адвоката, а допрашиваемым на следующий день сотрудникам telegram-канала не объяснили причин допроса и изъяли все компьютеры.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что продюсер telegram-канала Mash пытался получить в Шереметьево записи переговоров пилотов аварийного самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" с диспетчерами по поддельным документам генпрокуратуры . Сотрудник Mash задержан, возбуждено уголовное дело по статье 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"), добавил собеседник агентства.

По словам Иксанова, все началось с того, что вечером 8 мая задержали одного из сотрудников редакции.

"Вели расследование, наш журналист поехал встречаться с источниками, там его задержали (но не в Шереметьево). Он успел только отправить смску и сказать, о том что его задержали, а дальше мы прислали туда адвоката вечером, и его просто не пустили в отделение. Он часов восемь, наверное, пытался попасть в ОВД, но ему дежурный выглянул и сказал, что никого нет сейчас в отделении", — рассказал Иксанов.

Он уточнил, что адвоката пустили только около 6 утра, а сам журналист был очень уставшим и измученным после допросов, которые велись достаточно жёстко. На следующий день, по его словам, сотрудники правоохранительных органов приехали с обысками в офис.

"Вчера днем сотрудники приехали с обысками к нам в офис, на 4 этаж, вытащили все компьютеры, забрали все под чистую. Ковыряясь, они не объясняли причину, у них был ордер, сказали, что о причинах они могут сказать только генеральному директору Mash или каким-нибудь должностным лицам. Но сотрудникам они ничего пояснять не стали. Ордер был, и увели наших сотрудников на допрос — обычных редакторов, монтажеров и так далее. Забрали их, допрашивали три часа, говорили совершенно странные вещи, а наши сидели и им даже сказать-то нечего. Непонятно, что они ищут, что они хотят. Их держали часа три, наших ребят было семь человек, потом их отпустили и все разошлись. Компьютеры не вернули", — рассказал главред Mash.

Иксанов добавил, что у следователей был ордер только на 4 этаж, однако правоохранители спустились также и на второй, где находится бухгалтерия и административная часть. По его словам, сотрудники редакции четыре часа "держали оборону" и никого туда не пустили.

По словам Иксанова, следователей было много — около 15 человек.

"С таким вообще не сталкивался, наши сотрудники не являются преступниками. Как можно не подпускать адвоката к человеку? Более того, они даже не сообщали, где он вообще находится, просто полная молчанка и тишина, его изолировали и отобрали телефон", — рассказал Иксанов.

Он добавил, что адвокаты во время обысков и допросов тщательно фиксировали все нарушения, чтобы в будущем их можно было использовать при защите.