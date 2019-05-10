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Гроб с гранатами проплыл по реке в Петербурге 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Черный гроб, доверху заполненный очищенными плодами гранатов, проплыл по каналу Грибоедова в Санкт-Петербурге. Позже его нашли у Школы Нового Кино на свалке. Будущие режиссеры увидели в этом тайный смысл и символизм.
Плавающий гроб вначале заметили жители Петербурга. Мрачное плавсредство было тут же сфотографировано и выложено в социальные сети. Попыток достать гроб из воды никто предпринимать не стал.
«Просто плыл черный гроб, и сверху были то ли украшения, то ли сверху лежало что-то такое, непонятное», — рассказала «360» очевидица Татьяна.
Впрочем, вскоре гроб нашли уже на суше. Он оказался у мусорных контейнеров неподалеку от Школы Нового Кино.
«Лежит на помойке у нас, Школы Нового Кино, планируем снимать. Увидел наш преподаватель по режиссуре, час назад где-то. Ну, гранат — символ бессмертия. Гроб — символ понятно чего. И его отправили как по реке Стикс или Варанаси, что символизирует духовное возрождение. С одной стороны это смерть бессмертия, но с духовной точки зрения — это перерождение», — предложила в разговоре с «360» свою версию символизма студентка Школы София.
Что же это все же было — перфоманс или, может быть, подготовка к дипломной работе будущих режиссеров — пока точных сведений нет. Очевидцы говорят, что полный гранатов гроб до сих пор лежит на помойке, вероятно, символизируя тем самым духовное перерождение в особо сложных условиях — среди отбросов.
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