Три человека во время драки, которая произошла в ночь на 10 мая на юго-востоке Москвы, получили ножевые ранения.
Все пострадавшие в настоящее время доставлены в медицинские учреждения столицы.
— Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Трех человек с ранениями ног доставили в медицинские учреждения, а остальные участники конфликта были доставлены в отделение полиции, — рассказали «Вечерней Москве» в ГУ МВД по столице.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности конфликта.