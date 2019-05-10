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Ножевые ранения в ходе драки в Москве получили три человека 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека во время драки, которая произошла в ночь на 10 мая на юго-востоке Москвы, получили ножевые ранения.
Все пострадавшие в настоящее время доставлены в медицинские учреждения столицы.
— Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Трех человек с ранениями ног доставили в медицинские учреждения, а остальные участники конфликта были доставлены в отделение полиции, — рассказали «Вечерней Москве» в ГУ МВД по столице.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности конфликта.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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