Ножевые ранения в ходе драки в Москве получили три человека

Три человека во время драки, которая произошла в ночь на 10 мая на юго-востоке Москвы , получили ножевые ранения. Все пострадавшие в настоящее время доставлены в медицинские учреждения столицы. — Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Трех человек с ранениями ног доставили в медицинские учреждения, а остальные участники конфликта были доставлены в отделение полиции, — рассказали «Вечерней Москве» в ГУ МВД по столице. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности конфликта.