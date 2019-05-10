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Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
По предварительной информации, спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне злоумышленники нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску.
Отмечается, что местные правоохранительные органы начали расследование, а власти приступили к работе по очистке и восстановлению кладбища. Для выяснения обстоятельств случившегося в Шпремберг выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве.
Ранее, 5 мая 2019 года, сообщалось, что неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева.
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Происшествия , В мире , Александр Медведев , Германия , Шпремберг
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