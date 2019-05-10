В Mash отрицают использование поддельных документов

Сотрудник Mash не использовал поддельные документы при проведении расследования вокруг катастрофы SSJ 100 в Шереметьево . Об этом редакция написала в телеграм-канале.

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры , который и был поддельным.

Редакция Mash отрицает это. Кроме того, по их словам, сотрудники подвергались давлению во время допросов. В настоящее время их отпустили, а техника изъята.

Ранее Mash сообщил о задержании сотрудника.