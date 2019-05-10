Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Mash отрицают использование поддельных документов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник Mash не использовал поддельные документы при проведении расследования вокруг катастрофы SSJ 100 в Шереметьево. Об этом редакция написала в телеграм-канале.
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Редакция Mash отрицает это. Кроме того, по их словам, сотрудники подвергались давлению во время допросов. В настоящее время их отпустили, а техника изъята.
Ранее Mash сообщил о задержании сотрудника.
Газета.Ru: последние новости
Очевидец рассказал подробности гибели Доренко Стала известна причина смерти Доренко В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь Путина 9 мая удивила Германию78
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель105
Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста107
Кто привез на МКС спирт
Запад отреагировал на парад Победы в Москве1026
Видео
Речь Путина 9 мая удивила Германию
В мире Политика
Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста
Общество
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана
Общество
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
Общество
В Крыму осквернили памятник героям ВОВ
Общество
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Кто и как будет делить наследство Доренко
Шоу-бизнес
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение