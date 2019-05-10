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Названа причина задержания сотрудника Mash 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: VC.ru
Продюсер телеграм-канала Mash пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, задержанный запросил у диспетчеров записи переговоров.
"Запрос он подкрепил документом от имени Генпрокуратуры, который был подделкой", — утверждает собеседник агентства.
Авиадиспетчеры после этого обратились к сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов.
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Происшествия , Криминал , Максим Иксанов , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево , МВД
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