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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА "Новости".
Женщина была приговорена к минимум четырем годам тюремного срока. Соответствующее решение вынес суд в Нью-Йорке. Впоследствии она сможет просить о возможном досрочном освобождении и депортации в Германию.
Анна Сорокина выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Ее обвиняют в хищении $275 тысяч. Она жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах.
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Происшествия , Криминал , Анна Сорокина , Германия , США
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