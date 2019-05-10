В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

Женщина была приговорена к минимум четырем годам тюремного срока. Соответствующее решение вынес суд в Нью-Йорке. Впоследствии она сможет просить о возможном досрочном освобождении и депортации в Германию.

Анна Сорокина выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Ее обвиняют в хищении $275 тысяч. Она жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах.