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У берегов Владивостока затонул катер 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Соцсети
Катер затонул у берегов Владивостока, пассажиров спасло проходящее мимо судно, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"Десятого мая 2019 года в 16.00 (09.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе мыса Басаргина в 100 метрах от берега получил повреждения винто-рулевой группы и затонул катер (длина 12 метров)", — говорится в сообщении.
На место оперативно прибыли спасатели, но их помощь не потребовалась. На борту было три человека, все спасены мимо проходящим судном, пострадавших нет, отметили в МЧС.
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Происшествия , МЧС , Владивосток , Приморский Край
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