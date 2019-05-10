У берегов Владивостока затонул катер

"Десятого мая 2019 года в 16.00 (09.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе мыса Басаргина в 100 метрах от берега получил повреждения винто-рулевой группы и затонул катер (длина 12 метров)", — говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли спасатели, но их помощь не потребовалась. На борту было три человека, все спасены мимо проходящим судном, пострадавших нет, отметили в МЧС.