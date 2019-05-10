По предварительной информации, неизвестные граждане использовали самодельную бомбу.
Технический комплекс находился около входа в здание бывшей пожарной части. Вещественные доказательства — детали, использованные подозреваемыми — изъяты силовиками.
В результате ЧП никто не пострадал. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сумма нанесённого ущерба выясняется. Наказание за данный поступок предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк назвал ущерб от подрывов банкоматов. Злоумышленники похитили таким образом около 16 млн рублей в 2018 году.