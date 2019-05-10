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Главный редактор Mash сообщил о задержании своего сотрудника во время обысков 

Говорит Москва 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Максим Иксанов заявил, что работника «допрашивали сутки и не допустили адвокатов».
Он добавил, что оперативники изъяли из офиса редакции компьютеры и документацию. В МВД на данный момент информацию об обысках и задержании не комментировали.
Ранее Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что причиной обыска в офисе Mash могла стать попытка сотрудников попасть по поддельным документам в аэропорт Шереметьево, чтобы получить аудиозаписи переговоров диспетчеров и лётчиков самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», который потерпел катастрофу 5 мая. По информации собеседника, репортёров задержали сотрудники охраны аэропорта и ФСБ.
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Происшествия , Максим Иксанов , ФСБ , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , МВД
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