Максим Иксанов заявил, что работника «допрашивали сутки и не допустили адвокатов».
Он добавил, что оперативники изъяли из офиса редакции компьютеры и документацию. В МВД на данный момент информацию об обысках и задержании не комментировали.
Ранее Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что причиной обыска в офисе Mash могла стать попытка сотрудников попасть по поддельным документам в аэропорт Шереметьево, чтобы получить аудиозаписи переговоров диспетчеров и лётчиков самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», который потерпел катастрофу 5 мая. По информации собеседника, репортёров задержали сотрудники охраны аэропорта и ФСБ.