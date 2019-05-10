Главный редактор Mash сообщил о задержании своего сотрудника во время обысков

Максим Иксанов заявил, что работника «допрашивали сутки и не допустили адвокатов». Он добавил, что оперативники изъяли из офиса редакции компьютеры и документацию. В МВД на данный момент информацию об обысках и задержании не комментировали. Ранее Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что причиной обыска в офисе Mash могла стать попытка сотрудников попасть по поддельным документам в аэропорт Шереметьево , чтобы получить аудиозаписи переговоров диспетчеров и лётчиков самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» , который потерпел катастрофу 5 мая. По информации собеседника, репортёров задержали сотрудники охраны аэропорта и ФСБ