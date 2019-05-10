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Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков огласит решение 25 мая 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, завершились в Гамбурге, решение будет объявлено 25 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство "Укринформ".
МИД Украины, как стало известно 16 апреля, по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву в связи с ситуацией вокруг моряков. Украина инициировала два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.
Российское внешнеполитическое ведомство в связи с этим заявило, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для "керченского инцидента". Российская сторона 6 мая уведомила Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по данному делу. В связи с отсутствием российских представителей ITLOS сократил слушания на один день. Ранее планировалось, что они пройдут 10 и 11 мая.
Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позже суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.
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Происшествия , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , МИД , Укринформ
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