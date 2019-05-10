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Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Public domain
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу. Как сообщил ТАСС представитель областной прокуратуры, в связи с обрушением проводится проверка, пострадавших нет.
"По поручению прокуратуры области организована проверка по факту обрушения автомобильного моста в Свободненском районе. По последней информации, транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, пострадавших нет. Будет проведена проверка и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", — сообщил представитель надзорного ведомства.
Село Чембары стоит на левом берегу реки Большая Пера. Населенный пункт располагается в 31 км от районного центра — города Свободного.
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