Автомобильный мост рухнул возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области. Об этом сообщает Амур.инфо.
По словам жителей, которые обратились в редакцию издания, мост был признан аварийным, однако движение по нему, в том числе большегрузов, сохранялось.
При этом около аварийного сооружения строился объездной мост. Строители решили засыпать русло реки Ора и возили песок по мосту, где было ограничение в 6 тонн. По словам местных жителей, это и послужило причиной крушения.
Уточняется, что издание обратилось за комментариями к чиновникам.
Ранее сообщалось, что рухнул мост через реку на Кубани.