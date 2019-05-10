Автомобильный мост рухнул в Амурской области

Автомобильный мост рухнул возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области . Об этом сообщает Амур.инфо.

По словам жителей, которые обратились в редакцию издания, мост был признан аварийным, однако движение по нему, в том числе большегрузов, сохранялось.

При этом около аварийного сооружения строился объездной мост. Строители решили засыпать русло реки Ора и возили песок по мосту, где было ограничение в 6 тонн. По словам местных жителей, это и послужило причиной крушения.

Уточняется, что издание обратилось за комментариями к чиновникам.

Ранее сообщалось, что рухнул мост через реку на Кубани.