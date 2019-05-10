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Автомобильный мост рухнул в Амурской области 

Газета.Ru + ещё 6 24 минуты назад
Фото: Public domain
Автомобильный мост рухнул возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области. Об этом сообщает Амур.инфо.
По словам жителей, которые обратились в редакцию издания, мост был признан аварийным, однако движение по нему, в том числе большегрузов, сохранялось.
При этом около аварийного сооружения строился объездной мост. Строители решили засыпать русло реки Ора и возили песок по мосту, где было ограничение в 6 тонн. По словам местных жителей, это и послужило причиной крушения.
Уточняется, что издание обратилось за комментариями к чиновникам.
Ранее сообщалось, что рухнул мост через реку на Кубани.
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