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На улице Беринга в Петербурге 9 Мая обнаружили опасную гранату 

runews24.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В день празднования 74-й годовщины Победы в великой Отечественной войне жители Василеостровского района Северной столицы в вечернее время случайно обнаружили опасную находку — боевую гранату Ф-1 тех самых времен.
Устройство было расположено у жилого дома №27 по улице Беринга.
На место обнаружения боеприпаса оперативно прибыли сотрудники ОМОН Росгвардии. Специалисты увезли ее на полигон, где в 20:40 по местному времени уничтожили путем контролируемого взрыва.
Ранее два подобных боеприпаса времен ВОВ были обнаружены в Выборгском районе Санкт-Петербурга, которые также успешно были ликвидированы специалистами.
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