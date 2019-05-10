На улице Беринга в Петербурге 9 Мая обнаружили опасную гранату

В день празднования 74-й годовщины Победы в великой Отечественной войне жители Василеостровского района Северной столицы в вечернее время случайно обнаружили опасную находку — боевую гранату Ф-1 тех самых времен.

Устройство было расположено у жилого дома №27 по улице Беринга.

На место обнаружения боеприпаса оперативно прибыли сотрудники ОМОН Росгвардии. Специалисты увезли ее на полигон, где в 20:40 по местному времени уничтожили путем контролируемого взрыва.

Ранее два подобных боеприпаса времен ВОВ были обнаружены в Выборгском районе Санкт-Петербурга, которые также успешно были ликвидированы специалистами.