Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
Отмечается, что полицейские задержали в американском штате Северная Каролина 52-летнего Эдвина Хайатта, которого подозревают в совершении данного преступления.
Согласно данным издания, его опознали как предполагаемого убийцу на основании ДНК-теста. Сам Хайатт заявил, что не помнит ничего о возможном убийстве, так как в те времена употреблял наркотики, однако допустил, что может нести ответственность за смерть Крейна.
Подозреваемого в течение нескольких дней переправят в Лос-Анджелес.