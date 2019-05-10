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В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: public domain
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
Отмечается, что полицейские задержали в американском штате Северная Каролина 52-летнего Эдвина Хайатта, которого подозревают в совершении данного преступления.
Согласно данным издания, его опознали как предполагаемого убийцу на основании ДНК-теста. Сам Хайатт заявил, что не помнит ничего о возможном убийстве, так как в те времена употреблял наркотики, однако допустил, что может нести ответственность за смерть Крейна.
Подозреваемого в течение нескольких дней переправят в Лос-Анджелес.
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Происшествия , Криминал , Барри Крейн , МВД , Лос-Анджелес , США
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