В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Отмечается, что полицейские задержали в американском штате Северная Каролина 52-летнего Эдвина Хайатта, которого подозревают в совершении данного преступления.

Согласно данным издания, его опознали как предполагаемого убийцу на основании ДНК-теста. Сам Хайатт заявил, что не помнит ничего о возможном убийстве, так как в те времена употреблял наркотики, однако допустил, что может нести ответственность за смерть Крейна.

Подозреваемого в течение нескольких дней переправят в Лос-Анджелес.