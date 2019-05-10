Умер британский комик Фредди Старр

Известный в Великобритании комик и актер Фредди Старр умер 9 мая. Ему было 76 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, комика обнаружили мертвым в его собственном доме в Испании , расположенном в городке Михас на юге страны. Последние несколько лет Старр страдал от астмы, а девять лет назад пережил сердечный приступ. В ближайшее время специалисты сделают вскрытие и установят точную причину смерти.

«Только что узнал, что Фредди Старр скончался. Он был самым смешным человеком из всех людей, которых я видел. Я сильно опечален тем, что мы потеряли одного из величайших талантов комедийного жанра», — отозвался о коллеге Добби Дарво.

Фредди Старр был уроженцев Ливерпуля. В 60-х годах он был солистом популярной группы The Midnighters. Зрители узнали и полюбили его как участника шоу талантов Opportunity Knocks. В 90-х у него было несколько собственных телешоу. В 2016 году комик оставил родную Великобританию и перебрался в Испанию. Это было сделано после проигрыша судебного дела о сексуальных домогательствах.