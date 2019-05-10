Стрелок атаковал мечеть в Лондоне

Неизвестный вошел в одну из мечетей, находящихся в пригороде Лондона, и открыл стрельбу. По счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в лондонском пригороде Илфорд. Неизвестный начал стрелять в мечети. Полиция оцепила здание.

«Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в мечети «Семь королей». Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится», — прокомментировали ситуацию в полиции Лондона.

В мечети на момент инцидента находились верующие, собравшиеся для вечернего намаза. Известно, что у стрелка был пистолет. Сейчас правоохранители пытаются установить его личность и задержать.

Британские полицейские отказались признать случившееся террористическим актом.