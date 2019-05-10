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Стрелок атаковал мечеть в Лондоне 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Неизвестный вошел в одну из мечетей, находящихся в пригороде Лондона, и открыл стрельбу. По счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
Инцидент произошел в лондонском пригороде Илфорд. Неизвестный начал стрелять в мечети. Полиция оцепила здание.
«Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в мечети «Семь королей». Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится», — прокомментировали ситуацию в полиции Лондона.
В мечети на момент инцидента находились верующие, собравшиеся для вечернего намаза. Известно, что у стрелка был пистолет. Сейчас правоохранители пытаются установить его личность и задержать.
Британские полицейские отказались признать случившееся террористическим актом.
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