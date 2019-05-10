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В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Закриев с 2015 года добивается признания авторства над сценарием американского фильма. Он несколько раз подавал иск в суды Ставрополья по месту прописки, однако ему отказали в связи с неподсудностью, поскольку ответчик проживает в США. Закриев утверждал в беседе с РИА Новости, что Кэмерон заимствовал целый блок из его фантастического романа "Секретное оружие", опубликованного в открытом доступе на сайте Проза.ру в 2002 году. Фильм вышел в прокат в 2009 году.
В феврале текущего года Закриев вновь подал иск о плагиате против Кэмерона и студии 20th Century Fox International за нарушение авторских прав и компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Суд определил "оставить исковое заявление без движения". Писатель это решение опротестовал в Верховном суде Чечни.
"Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного и направил материалы дела в суд для рассмотрения по существу", — отметил Закриев.
По его словам, дата суда пока не определена, предположительно она будет назначена после праздничных выходных.
Он рассказал, что суды Ставрополья рассматривали его претензии, но отказались удовлетворить требования, так как истец должен обращаться по месту проживания ответчика. Закриев уверен, что это решение "противоречит Конституции РФ, где сказано, что гражданин России имеет право на защиту российского суда". В случае отказа в чеченском суде он намерен обратиться в Конституционный суд РФ.
Писатель говорит, что представители кинематографиста якобы тоже признают идентичность его романа и фильма, однако считают, что Закриев украл у них идею.
"Я получил три письма от помощника Кэмерона Тома Клэнси, они признают полную идентичность моего романа и своего фильма, но утверждают, что я украл у них идеи. Хотя мой роман написан и опубликован задолго до выхода фильма. Теперь я просто обязан доказать в суде свою правоту, иначе получится, что я вор", — сказал Закриев.
К иску приложены копии свидетельства о праве на фантастический роман "Секретное оружие", опубликованный в 2002 году на сайте Проза.ру, досудебной экспертизы союза писателей Чечни и сам текст литературного произведения.
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Происшествия , Джеймс Кэмерон , РИА Новости , Грозный , США , Ставропольский Край
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