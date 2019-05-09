Авария с Сергеем Доренко попала на видео

«360» публикует кадры аварии, после которой погиб Сергей Доренко . Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.

Главред радиостанции «Говорит Москва» умер в больнице.

На полученных «360» кадрах видно, как мотоцикл упал прямо во время движения и прокатился несколько метров по дороге.

В этом октябре Сергею Доренко должно было исполниться 60 лет. По словам источника, он скончался не из-за аварии — ему стало плохо, когда он управлял мотоциклом.

В разговоре с «360» Владимир Соловьев подчеркнул, что Доренко был выдающимся журналистом сразу для нескольких поколений.