«360» публикует кадры аварии, после которой погиб Сергей Доренко. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Главред радиостанции «Говорит Москва» умер в больнице.
На полученных «360» кадрах видно, как мотоцикл упал прямо во время движения и прокатился несколько метров по дороге.
В этом октябре Сергею Доренко должно было исполниться 60 лет. По словам источника, он скончался не из-за аварии — ему стало плохо, когда он управлял мотоциклом.
В разговоре с «360» Владимир Соловьев подчеркнул, что Доренко был выдающимся журналистом сразу для нескольких поколений.
«Яркий, сильный, мощный журналист, который прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. Такая трагическая смерть молодого еще человека, который был полон планов, неожиданна. Это трагедия для его семьи и поклонников, да и просто большая потеря для всего журналистского корпуса. Для всей нашей профессии большая потеря», — сказал он.