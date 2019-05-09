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Авария с Сергеем Доренко попала на видео 

360tv.ru 36 минут назад
«360» публикует кадры аварии, после которой погиб Сергей Доренко. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Главред радиостанции «Говорит Москва» умер в больнице.
Погиб Сергей Доренко
На полученных «360» кадрах видно, как мотоцикл упал прямо во время движения и прокатился несколько метров по дороге.
В этом октябре Сергею Доренко должно было исполниться 60 лет. По словам источника, он скончался не из-за аварии — ему стало плохо, когда он управлял мотоциклом.
В разговоре с «360» Владимир Соловьев подчеркнул, что Доренко был выдающимся журналистом сразу для нескольких поколений.
«Яркий, сильный, мощный журналист, который прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. Такая трагическая смерть молодого еще человека, который был полон планов, неожиданна. Это трагедия для его семьи и поклонников, да и просто большая потеря для всего журналистского корпуса. Для всей нашей профессии большая потеря», — сказал он.
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Комментарии13
Происшествия , Видео , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Радиостанция "Говорит Москва"
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