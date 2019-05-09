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У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акула напала в четверг на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, он скончался, передает местный портал Imaz Press Réunion.
Уточняется, что серфер плавал у берегов коммуны Сен-Лё после полудня. В результате нападения акулы он потерял ногу. Примерно в 17.00 по местному времени (около 16.00 мск) пострадавшего доставили в порт.
Работники скорой помощи пытались спасти мужчину, но не смогли. Вскоре серфер скончался.
Портал также отмечает, что за несколько минут до нападения акулы префект Реюньона в изданном коммюнике порекомендовал быть "наиболее бдительными" тех, кто занимается "водными видами спорта", при занятии которыми можно подвергнуться "риску нападения акулы".
Сообщается, что это второе нападение акулы на человека в этом году. С 2011 года у побережья Реюньона было зафиксировано 24 случая нападения акул на людей, 11 из них были смертельными.
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