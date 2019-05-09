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В Винницкой области неизвестный застрелил двух фермеров 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские расследуют убийство двух человек в селе Шипинки Барского района. Об этом в четверг, 9 мая, сообщается на сайте управления Нацполиции в Винницкой области
«Полицейские работают над раскрытием убийства супругов из села Шипинки, тела которых с огнестрельными ранениями обнаружены утром 9 мая на территории их домохозяйства», — говорится в сообщении.
О случившемся полиции сообщили местные жители. Погибшими оказались 47-летний мужчина и 42-летняя женщина, которые занимались выращиванием яблок.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины. За совершенное злоумышленникам грозит наказание — до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
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