В Винницкой области неизвестный застрелил двух фермеров

Полицейские расследуют убийство двух человек в селе Шипинки Барского района. Об этом в четверг, 9 мая, сообщается на сайте управления Нацполиции в Винницкой области

«Полицейские работают над раскрытием убийства супругов из села Шипинки, тела которых с огнестрельными ранениями обнаружены утром 9 мая на территории их домохозяйства», — говорится в сообщении.

О случившемся полиции сообщили местные жители. Погибшими оказались 47-летний мужчина и 42-летняя женщина, которые занимались выращиванием яблок.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины. За совершенное злоумышленникам грозит наказание — до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.