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СМИ: в Аргентине неизвестные выстрелили в депутата у здания парламента 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные выстрелили в аргентинского депутата Эктора Оливареса у здания Конгресса (парламента) в столице республики. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias.
По его данным, человек, который шел рядом с законодателем, погиб. Депутат был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. В настоящее время его оперируют.
По предварительным данным, нападавшие выстрелили из автомобиля и скрылись.
Как отмечает телеканал, накануне Оливарес, представляющий партию "Гражданский радикальный союз", участвовал в обсуждении закона о борьбе с футбольными хулиганами.
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