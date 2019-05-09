На Алтае объявлен сбор средств семьям погибших под лавиной альпинистов

Семьям семерых альпинистов, погибших в результате схода лавины на Горном Алтае , смогут помочь все желающие. Сбор средств для поддержки семей объявили сотрудники секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Об этом сообщается на странице группы секции в социальных сетях. Погибшие являлись членами данной секции.

В сообщении говорится, что средства помимо прочего нужны для организации транспортировки тел в Новосибирск, кроме того, родственники погибших нуждаются в материальной помощи. Ранее сообщалось, что социальную поддержку семьям туристов окажут власти Новосибирской области. По желанию родственников может быть организован летний отдых для детей. Эту информацию подтвердили в областном правительстве.

Напомним, группа из девяти туристов, представителей секции горного туризма Новосибирского государственного университета совершали поход четвертой категории сложности на Горном Алтае. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта сошла лавина, семеро туристов погибли. Две выживших участницы восхождения смогли добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить о случившемся только через два дня.