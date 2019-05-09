Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Алтае объявлен сбор средств семьям погибших под лавиной альпинистов 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Семьям семерых альпинистов, погибших в результате схода лавины на Горном Алтае, смогут помочь все желающие. Сбор средств для поддержки семей объявили сотрудники секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Об этом сообщается на странице группы секции в социальных сетях. Погибшие являлись членами данной секции.
В сообщении говорится, что средства помимо прочего нужны для организации транспортировки тел в Новосибирск, кроме того, родственники погибших нуждаются в материальной помощи. Ранее сообщалось, что социальную поддержку семьям туристов окажут власти Новосибирской области. По желанию родственников может быть организован летний отдых для детей. Эту информацию подтвердили в областном правительстве.
Напомним, группа из девяти туристов, представителей секции горного туризма Новосибирского государственного университета совершали поход четвертой категории сложности на Горном Алтае. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта сошла лавина, семеро туристов погибли. Две выживших участницы восхождения смогли добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить о случившемся только через два дня.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Количество отмененных «Аэрофлотом» рейсов Sukhoi Superjet 100 за сутки возросло до 11 Канадский суд отложил рассмотрение дела Мэн Ваньчжоу на сентябрь Суперджет 100: хроника аварий и катастроф
Комментарии
Происшествия , Алтай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония требует от России вернуть часть территории31
Стали известны подвиги деда Зеленского148
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве13
Евросоюз предложили ликвидировать7
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы622
Видео
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение