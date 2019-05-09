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Украинец пытался кинуть гранату в колонну людей 

News.ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции украинского города Николаева обнаружили мужчину, который пытался бросить неизвестный предмет в людей на праздновании Дня Победы. Эксперты выяснили, что у него в руках была армейская дымовая граната РДГ 2б.
Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Соборная и Потёмкинская, сообщает в своём Facebook региональное силовое ведомство.
Преступником оказался местный житель 32-х лет. Сотрудники правоохранительных органов составили на него протокол о мелком хулиганстве.
Ранее News.ru писал, что украинский военнослужащий получил смертельные ранения у себя дома в результате взрыва гранаты.
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