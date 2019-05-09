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Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали за наркотики 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Как заявил «Интерфаксу» член общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, завтра ожидается заседание в мировом суде.
«Я звонил дежурному в ОВД «Тверской», и он сообщил, что в отношении Никульшиной составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»», — рассказал Еникеев.
Отмечается, что за данное правонарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Накануне сообщалось, что участницу Pussy Riot и четверых её знакомых задержали в квартире в Москве. Причины не назывались.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Москва
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