Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали за наркотики

Как заявил «Интерфаксу» член общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, завтра ожидается заседание в мировом суде.

«Я звонил дежурному в ОВД «Тверской», и он сообщил, что в отношении Никульшиной составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»», — рассказал Еникеев.

Отмечается, что за данное правонарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Накануне сообщалось, что участницу Pussy Riot и четверых её знакомых задержали в квартире в Москве. Причины не назывались.